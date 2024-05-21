Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняВкладиші протишумовіБЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУЦіни в аптеках

БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Moldable Pillow soft пара, №2 - Запоріжжя (98873) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
252,96
Економія: -25,06 грн
227,90 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
254,72
Економія: -25,85 грн
228,87 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
264,86
Економія: -36,24 грн
228,62 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
244,42
Економія: -15,13 грн
229,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
Всього: упаковка (1)
264,88
Економія: -36,88 грн
228,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
253,09
Економія: -26,13 грн
226,96 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
251,03
Економія: -22,80 грн
228,23 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
269,48
Економія: -41,63 грн
227,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
Всього: упаковка (2)
246,40
Економія: -24,10 грн
222,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (2)
265,43
Економія: -37,04 грн
228,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (5)
253,74
Економія: -25,83 грн
227,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
255,17
Економія: -32,52 грн
222,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
254,51
Економія: -26,22 грн
228,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (1)
260,66
Економія: -32,04 грн
228,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
Всього: упаковка (1)
249,96
Економія: -21,10 грн
228,86 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
251,65
Економія: -29,57 грн
222,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (2)
238,29
Економія: -25,62 грн
212,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
249,34
Економія: -26,09 грн
223,25 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
255,81
Економія: -28,18 грн
227,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
241,95
Економія: -19,69 грн
222,26 грн