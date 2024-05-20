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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Moldable Pillow soft пара, №2 - Львів (98873) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
269,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
255,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
249,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Чукаріна, 1
Всього: упаковка (1)
249,70 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
253,97
Економія: -25,10 грн
228,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (1)
246,61
Економія: -17,53 грн
229,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Всього: упаковка (1)
247,11
Економія: -18,01 грн
229,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
Всього: упаковка (1)
256,73
Економія: -28,44 грн
228,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
246,85
Економія: -17,56 грн
229,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
Всього: упаковка (2)
265,20
Економія: -37,20 грн
228,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Всього: упаковка (1)
243,36
Економія: -15,15 грн
228,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
Всього: упаковка (1)
241,65
Економія: -9,65 грн
232,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
248,89
Економія: -20,02 грн
228,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
252,46
Економія: -25,50 грн
226,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
Всього: упаковка (1)
247,01
Економія: -19,76 грн
227,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
259,57
Економія: -31,32 грн
228,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (1)
257,87
Економія: -29,27 грн
228,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 27-Б/70
Всього: упаковка (1)
261,61
Економія: -34,80 грн
226,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 10/2
Всього: упаковка (1)
257,00
Економія: -28,47 грн
228,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
254,52
Економія: -26,27 грн
228,25 грн