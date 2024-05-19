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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Moldable Pillow soft пара, №2 - Харків (98873) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
264,69
Економія: -36,53 грн
228,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Всього: упаковка (1)
248,55
Економія: -19,68 грн
228,87 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
247,45
Економія: -25,19 грн
222,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
251,65
Економія: -24,02 грн
227,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (1)
269,62
Економія: -41,00 грн
228,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
262,01
Економія: -33,72 грн
228,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (2)
269,12
Економія: -40,73 грн
228,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (5)
249,30
Економія: -21,39 грн
227,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
Всього: упаковка (2)
247,55
Економія: -25,25 грн
222,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
248,40
Економія: -19,11 грн
229,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
246,28
Економія: -23,63 грн
222,65 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
248,52
Економія: -20,29 грн
228,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
Всього: упаковка (1)
259,18
Економія: -31,18 грн
228,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
253,93
Економія: -26,97 грн
226,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
266,58
Економія: -37,96 грн
228,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
Всього: упаковка (1)
248,83
Економія: -19,97 грн
228,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
252,25
Економія: -23,38 грн
228,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (2)
240,37
Економія: -27,70 грн
212,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
245,79
Економія: -22,54 грн
223,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (1)
245,02
Економія: -18,24 грн
226,78 грн