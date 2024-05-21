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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Moldable Pillow soft пара, №6 - Запоріжжя (87207) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
550,89
Економія: -54,91 грн
495,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Всього: упаковка (1)
533,78
Економія: -60,55 грн
473,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
544,44
Економія: -43,78 грн
500,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
538,72
Економія: -40,66 грн
498,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
551,41
Економія: -53,35 грн
498,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
Всього: упаковка (1)
510,55
Економія: -16,55 грн
494,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
Всього: упаковка (1)
540,49
Економія: -66,34 грн
474,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
525,79
Економія: -40,86 грн
484,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
Всього: упаковка (1)
539,76
Економія: -59,37 грн
480,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (1)
547,76
Економія: -47,11 грн
500,65 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
Всього: упаковка (1)
549,48
Економія: -95,61 грн
453,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
Всього: упаковка (1)
541,68
Економія: -38,94 грн
502,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (1)
541,01
Економія: -49,70 грн
491,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
542,10
Економія: -57,55 грн
484,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
Всього: упаковка (1)
519,24
Економія: -64,62 грн
454,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
546,26
Економія: -78,35 грн
467,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Всього: упаковка (1)
550,99
Економія: -65,72 грн
485,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
554,63
Економія: -100,76 грн
453,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
546,41
Економія: -66,02 грн
480,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
538,30
Економія: -72,47 грн
465,83 грн