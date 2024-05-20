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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Moldable Pillow soft пара, №6 - Львів (87207) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
516,56
Економія: -51,07 грн
465,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (1)
521,44
Економія: -37,07 грн
484,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Всього: упаковка (1)
518,21
Економія: -37,77 грн
480,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
522,05
Економія: -37,12 грн
484,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
Всього: упаковка (1)
551,51
Економія: -77,36 грн
474,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
Всього: упаковка (1)
514,55
Економія: -20,55 грн
494,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
541,63
Економія: -43,57 грн
498,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
543,76
Економія: -45,70 грн
498,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
549,69
Економія: -49,03 грн
500,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
Всього: упаковка (1)
546,47
Економія: -43,73 грн
502,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (1)
554,21
Економія: -62,90 грн
491,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
540,33
Економія: -55,78 грн
484,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
536,17
Економія: -55,78 грн
480,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
544,18
Економія: -57,03 грн
487,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
553,33
Економія: -87,50 грн
465,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
544,02
Економія: -90,15 грн
453,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
548,23
Економія: -52,25 грн
495,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Всього: упаковка (1)
537,37
Економія: -52,82 грн
484,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
544,60
Економія: -60,05 грн
484,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
555,31
Економія: -87,40 грн
467,91 грн