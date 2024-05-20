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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Soft Flanged Ear AquaBlock пара прозорі, №1 - Львів (157956) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
276,41
Економія: -27,33 грн
249,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (1)
267,43
Економія: -19,01 грн
248,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Всього: упаковка (1)
284,60
Економія: -20,74 грн
263,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
272,68
Економія: -24,32 грн
248,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10-В
Всього: упаковка (1)
274,66
Економія: -23,34 грн
251,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всього: упаковка (1)
285,03
Економія: -36,47 грн
248,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мрії, 24
Всього: упаковка (1)
305,82
Економія: -56,14 грн
249,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (2)
278,47
Економія: -25,65 грн
252,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Виговського Івана, 22
Всього: упаковка (1)
287,78
Економія: -37,63 грн
250,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 20
Всього: упаковка (1)
297,55
Економія: -48,02 грн
249,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
268,14
Економія: -27,90 грн
240,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (1)
271,77
Економія: -22,87 грн
248,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Всього: упаковка (1)
302,24
Економія: -52,56 грн
249,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: упаковка (1)
283,85
Економія: -35,54 грн
248,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
303,80
Економія: -54,21 грн
249,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
282,14
Економія: -31,83 грн
250,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (3)
302,75
Економія: -48,38 грн
254,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
Всього: упаковка (1)
296,85
Економія: -47,26 грн
249,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
Всього: упаковка (1)
297,44
Економія: -49,60 грн
247,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
284,80
Економія: -34,91 грн
249,89 грн