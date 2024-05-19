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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Soft Foam Earplugs пара Original SafeSound, №10 - Харків (87081) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
322,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3), пара (2)
359,05
Економія: -40,06 грн
318,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
322,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), пара (7)
349,69
Економія: -39,27 грн
310,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: Soft Foam Earplugs (8)
367,04
Економія: -49,49 грн
317,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
322,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
322,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
322,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
322,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
322,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
322,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
322,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
322,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1), пара (1)
348,31
Економія: -37,69 грн
310,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
322,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: Soft Foam Earplugs (4)
383,32
Економія: -48,84 грн
334,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: Soft Foam Earplugs (7)
342,79
Економія: -33,30 грн
309,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
373,02
Економія: -35,47 грн
337,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
322,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
322,40 грн