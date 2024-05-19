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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ бежеві Ultra SafeSound, №2 - Харків (772057) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
44,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
45,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
48,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
44,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
45,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
45,04 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
45,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
48,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
48,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (1)
47,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
47,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Всього: упаковка (1)
47,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
Всього: упаковка (1)
44,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
47,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (2)
57,00 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
Всього: упаковка (1)
54,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, вул. Квартальна, 14
Всього: упаковка (1)
47,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
44,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Всього: упаковка (1)
47,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
Всього: упаковка (1)
44,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (1)
47,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (1)
48,70 грн