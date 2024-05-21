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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ SafeSound Original №36, №2 - Запоріжжя (772054) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (2)
87,63
Економія: -10,96 грн
76,67 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (2)
82,78
Економія: -5,28 грн
77,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
85,07
Економія: -8,19 грн
76,88 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
91,11
Економія: -13,63 грн
77,48 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Всього: упаковка (3)
83,15
Економія: -6,37 грн
76,78 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (2)
82,57
Економія: -5,47 грн
77,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1)
87,84
Економія: -10,33 грн
77,51 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
84,69
Економія: -7,91 грн
76,78 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (4)
85,29
Економія: -8,18 грн
77,11 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (3)
82,74
Економія: -5,96 грн
76,78 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (5)
87,44
Економія: -10,66 грн
76,78 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
84,87
Економія: -7,37 грн
77,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
88,36
Економія: -11,34 грн
77,02 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
84,21
Економія: -7,19 грн
77,02 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
84,09
Економія: -6,59 грн
77,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (2)
87,11
Економія: -10,17 грн
76,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
Всього: упаковка (1)
86,09
Економія: -9,30 грн
76,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (1)
86,41
Економія: -9,47 грн
76,94 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (2)
82,73
Економія: -5,63 грн
77,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
83,02
Економія: -6,24 грн
76,78 грн