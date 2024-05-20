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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ SafeSound Original №36, №2 - Одеса (772054) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
86,40 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
86,40 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
86,40 грн
Шампань
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: упаковка (1)
86,40 грн
Віталіна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (3)
86,40 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
86,40 грн
Аркадія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Черняховського, 24
Всього: упаковка (1)
86,40 грн
Азалія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Комарова Космонавта, 6
Всього: упаковка (1)
86,40 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (4)
86,40 грн
Єва
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 15/1
Всього: упаковка (1)
86,40 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
86,40 грн
Діана
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 85
Всього: упаковка (2)
86,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
87,93
Економія: -10,92 грн
77,01 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
86,40 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (4)
86,40 грн
Ульяна
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
Всього: упаковка (5)
86,40 грн
Чорноморська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (2)
86,40 грн
Валенсія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 6
Всього: упаковка (1)
86,40 грн
Кароліна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 7-В
Всього: упаковка (2)
86,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
Всього: упаковка (3)
84,23
Економія: -7,13 грн
77,10 грн