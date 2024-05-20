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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ SafeSound Original №36, №2 - Львів (772054) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (1)
83,89
Економія: -7,11 грн
76,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
86,41
Економія: -8,91 грн
77,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 26
Всього: упаковка (1)
87,58
Економія: -10,51 грн
77,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 4
Всього: упаковка (2)
82,43
Економія: -5,17 грн
77,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 4-А
Всього: упаковка (1)
88,59
Економія: -11,40 грн
77,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, вул. Сечені, 1
Всього: упаковка (2)
85,02
Економія: -7,90 грн
77,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (2)
85,05
Економія: -8,49 грн
76,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Всього: упаковка (1)
82,39
Економія: -5,29 грн
77,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (2)
84,03
Економія: -6,53 грн
77,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (2)
83,67
Економія: -7,11 грн
76,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Українська, 83-Б
Всього: упаковка (1)
84,08
Економія: -6,34 грн
77,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (4)
85,96
Економія: -8,85 грн
77,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: упаковка (1)
84,29
Економія: -7,50 грн
76,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (2)
92,23
Економія: -15,49 грн
76,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (3)
81,54
Економія: -4,91 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 8
Всього: упаковка (1)
82,70
Економія: -5,60 грн
77,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всього: упаковка (2)
88,90
Економія: -11,54 грн
77,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 87
Всього: упаковка (1)
83,58
Економія: -6,48 грн
77,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Всього: упаковка (4)
83,59
Економія: -6,71 грн
76,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (2)
89,63
Економія: -12,61 грн
77,02 грн