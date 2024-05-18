Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняВкладиші протишумовіБЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУЦіни в аптеках

БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ SafeSound Original №36, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (772054) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (5)
88,63
Економія: -11,85 грн
76,78 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
86,53
Економія: -9,51 грн
77,02 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
88,52
Економія: -11,50 грн
77,02 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
84,11
Економія: -6,61 грн
77,50 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1)
85,78
Економія: -8,27 грн
77,51 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (2)
82,36
Економія: -5,26 грн
77,10 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (3)
83,19
Економія: -6,41 грн
76,78 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
90,80
Економія: -13,32 грн
77,48 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (4)
86,58
Економія: -9,47 грн
77,11 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Всього: упаковка (3)
85,36
Економія: -8,58 грн
76,78 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (2)
88,69
Економія: -11,75 грн
76,94 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (2)
90,92
Економія: -14,25 грн
76,67 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
84,04
Економія: -6,54 грн
77,50 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (2)
82,90
Економія: -6,02 грн
76,88 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (2)
84,13
Економія: -6,63 грн
77,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (1)
85,75
Економія: -8,81 грн
76,94 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
Всього: упаковка (1)
85,47
Економія: -8,68 грн
76,79 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
83,49
Економія: -6,71 грн
76,78 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
84,26
Економія: -7,16 грн
77,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
84,57
Економія: -7,79 грн
76,78 грн