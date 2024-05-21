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БЕРУШУ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Hi Viz пара з контейнером, №7 - Запоріжжя (668004) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
799,59 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (2)
801,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (2)
809,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
807,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
490,49
Економія: -48,88 грн
441,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
463,80
Економія: -37,29 грн
426,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
467,22
Економія: -35,26 грн
431,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8-А
Всього: упаковка (1)
488,99
Економія: -59,44 грн
429,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
461,61
Економія: -35,87 грн
425,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
459,31
Економія: -33,10 грн
426,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
487,32
Економія: -66,44 грн
420,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
471,91
Економія: -43,47 грн
428,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (1)
466,59
Економія: -40,13 грн
426,46 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
Всього: упаковка (1)
518,94
Економія: -90,30 грн
428,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 14
Всього: упаковка (1)
474,54
Економія: -48,71 грн
425,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: упаковка (1)
481,62
Економія: -55,79 грн
425,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
517,61
Економія: -88,97 грн
428,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (1)
470,67
Економія: -42,42 грн
428,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
Всього: упаковка (1)
493,42
Економія: -63,87 грн
429,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
494,36
Економія: -50,27 грн
444,09 грн