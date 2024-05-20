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БЕРУШУ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Hi Viz пара з контейнером, №7 - Львів (668004) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
475,10
Економія: -46,97 грн
428,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (1)
458,98
Економія: -32,63 грн
426,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Всього: упаковка (1)
489,23
Економія: -35,66 грн
453,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
458,32
Економія: -32,58 грн
425,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8-А
Всього: упаковка (1)
502,65
Економія: -73,10 грн
429,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
471,60
Економія: -39,64 грн
431,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
468,28
Економія: -41,77 грн
426,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (1)
523,41
Економія: -59,41 грн
464,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 10/2
Всього: упаковка (1)
496,29
Економія: -54,96 грн
441,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
474,17
Економія: -45,81 грн
428,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
474,86
Економія: -49,03 грн
425,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (1)
472,42
Економія: -46,24 грн
426,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (1)
475,25
Економія: -47,00 грн
428,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мрії, 24
Всього: упаковка (1)
522,89
Економія: -95,99 грн
426,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
473,40
Економія: -45,04 грн
428,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
Всього: упаковка (1)
508,48
Економія: -79,84 грн
428,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (1)
460,33
Економія: -32,61 грн
427,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
484,18
Економія: -58,35 грн
425,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
Всього: упаковка (1)
464,42
Економія: -36,29 грн
428,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Всього: упаковка (1)
516,78
Економія: -89,88 грн
426,90 грн