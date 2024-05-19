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БЕРУШУ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Hi Viz пара з контейнером, №7 - Харків (668004) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
807,31 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (2)
809,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
799,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (2)
801,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
Всього: упаковка (1)
505,88
Економія: -77,24 грн
428,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
462,70
Економія: -36,49 грн
426,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: упаковка (1)
481,07
Економія: -55,24 грн
425,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (1)
469,55
Економія: -43,09 грн
426,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
492,43
Економія: -71,55 грн
420,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
515,40
Економія: -86,76 грн
428,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
467,46
Економія: -39,02 грн
428,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 14
Всього: упаковка (1)
479,93
Економія: -54,10 грн
425,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (1)
465,60
Економія: -37,35 грн
428,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
Всього: упаковка (1)
488,84
Економія: -59,29 грн
429,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (3)
467,00
Економія: -47,69 грн
419,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
496,37
Економія: -70,52 грн
425,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
505,05
Економія: -60,96 грн
444,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
Всього: упаковка (1)
489,00
Економія: -61,31 грн
427,69 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (1)
490,22
Економія: -71,62 грн
418,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
479,88
Економія: -55,88 грн
424,00 грн