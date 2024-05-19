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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Soft Foam Earplugs, артикул 64 пара Ultra SafeSound, №1 - Харків (590975) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
70,00
Економія: -17,70 грн
52,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (3)
70,00
Економія: -17,70 грн
52,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
70,00
Економія: -20,80 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
70,00
Економія: -20,80 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (3)
70,00
Економія: -20,80 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (2)
70,00
Економія: -20,80 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (3)
70,00
Економія: -20,80 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (2)
70,00
Економія: -17,70 грн
52,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
70,00
Економія: -20,80 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (3)
70,00
Економія: -17,70 грн
52,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (6)
70,00
Економія: -20,80 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (2)
70,00
Економія: -17,70 грн
52,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (2)
70,00
Економія: -17,70 грн
52,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Всього: упаковка (2)
70,00
Економія: -17,70 грн
52,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Всього: упаковка (2)
70,00
Економія: -17,70 грн
52,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
56,00
Економія: -3,70 грн
52,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 35/81
Всього: упаковка (5)
70,00
Економія: -17,70 грн
52,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262
Всього: упаковка (4)
56,00
Економія: -3,70 грн
52,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
Всього: упаковка (2)
56,00
Економія: -3,70 грн
52,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (6)
70,00
Економія: -20,80 грн
49,20 грн