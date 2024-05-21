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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ SlimFit SafeSound Junior пара, №10 - Запоріжжя (376069) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
418,13
Економія: -38,23 грн
379,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: SlimFit SafeSound Junior (9)
444,93
Економія: -70,85 грн
374,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
Всього: упаковка (1), пара (5)
407,59
Економія: -27,42 грн
380,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
Всього: упаковка (1)
421,01
Економія: -37,98 грн
383,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
431,99
Економія: -51,76 грн
380,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
403,39
Економія: -28,78 грн
374,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: SlimFit SafeSound Junior (4)
419,88
Економія: -47,08 грн
372,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Всього: SlimFit SafeSound Junior (4)
446,79
Економія: -66,80 грн
379,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: SlimFit SafeSound Junior (4)
410,85
Економія: -27,92 грн
382,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: упаковка (1)
405,07
Економія: -25,04 грн
380,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: SlimFit SafeSound Junior (8)
422,78
Економія: -42,13 грн
380,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-Б
Всього: SlimFit SafeSound Junior (8)
439,50
Економія: -55,40 грн
384,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: SlimFit SafeSound Junior (5)
376,14
Економія: -28,39 грн
347,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
421,59
Економія: -40,78 грн
380,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
Всього: упаковка (1)
398,93
Економія: -12,93 грн
386,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Всього: упаковка (1)
417,92
Економія: -37,89 грн
380,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
406,61
Економія: -25,97 грн
380,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
414,51
Економія: -29,87 грн
384,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
Всього: SlimFit SafeSound Junior (7)
415,79
Економія: -36,37 грн
379,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
Всього: упаковка (1), пара (1)
431,89
Економія: -47,51 грн
384,38 грн