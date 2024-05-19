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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ SlimFit SafeSound Junior пара, №10 - Харків (376069) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
413,97
Економія: -39,36 грн
374,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
439,19
Економія: -58,96 грн
380,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: SlimFit SafeSound Junior (4)
426,00
Економія: -53,20 грн
372,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Всього: SlimFit SafeSound Junior (4)
446,79
Економія: -66,80 грн
379,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: SlimFit SafeSound Junior (4)
417,58
Економія: -34,65 грн
382,93 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
Всього: упаковка (1), пара (5)
408,45
Економія: -28,28 грн
380,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: упаковка (1)
415,17
Економія: -35,14 грн
380,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: SlimFit SafeSound Junior (9)
444,72
Економія: -70,64 грн
374,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шостка, вул. Чернігівська, 7-А
Всього: SlimFit SafeSound Junior (9)
424,24
Економія: -46,24 грн
378,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
412,21
Економія: -32,31 грн
379,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-Б
Всього: SlimFit SafeSound Junior (8)
437,16
Економія: -53,06 грн
384,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
417,56
Економія: -32,92 грн
384,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: SlimFit SafeSound Junior (2)
430,64
Економія: -49,45 грн
381,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
Всього: SlimFit SafeSound Junior (7)
426,63
Економія: -47,21 грн
379,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
463,74
Економія: -84,42 грн
379,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
Всього: упаковка (1)
429,20
Економія: -46,17 грн
383,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
Всього: упаковка (1), пара (1)
433,26
Економія: -48,88 грн
384,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 31
Всього: SlimFit SafeSound Junior (7)
440,54
Економія: -62,54 грн
378,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: SlimFit SafeSound Junior (5)
422,72
Економія: -39,52 грн
383,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
420,28
Економія: -35,08 грн
385,20 грн