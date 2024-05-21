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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ SlimFit SafeSound Junior пара, №1 - Запоріжжя (179257) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
49,36
Економія: -3,86 грн
45,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (2)
48,95
Економія: -3,65 грн
45,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
48,41
Економія: -3,46 грн
44,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
49,08
Економія: -4,13 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 17
Всього: упаковка (2)
49,33
Економія: -7,11 грн
42,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
52,52
Економія: -7,57 грн
44,95 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (2)
49,37
Економія: -4,95 грн
44,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
49,54
Економія: -4,27 грн
45,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (1)
48,55
Економія: -3,60 грн
44,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 44
Всього: упаковка (1)
51,17
Економія: -6,18 грн
44,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (2)
49,86
Економія: -6,36 грн
43,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
Всього: упаковка (1)
48,42
Економія: -4,26 грн
44,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
48,74
Економія: -4,55 грн
44,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 5-З
Всього: упаковка (1)
48,76
Економія: -3,81 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Крилова, 38
Всього: упаковка (1)
53,27
Економія: -8,32 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Всього: упаковка (1)
45,22
Економія: -2,24 грн
42,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вознесенськ, вул. Київська, 9/2
Всього: упаковка (1)
50,96
Економія: -7,06 грн
43,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
Всього: упаковка (3)
47,01
Економія: -2,91 грн
44,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
48,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (2)
45,70 грн