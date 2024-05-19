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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ SlimFit SafeSound Junior пара, №1 - Харків (179257) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (2)
49,05
Економія: -4,82 грн
44,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 44
Всього: упаковка (1)
51,27
Економія: -7,09 грн
44,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Всього: упаковка (1)
44,97
Економія: -1,99 грн
42,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Харківська, 36/1
Всього: упаковка (1)
51,73
Економія: -6,78 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
49,72
Економія: -5,63 грн
44,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (2)
49,53
Економія: -5,40 грн
44,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (1)
48,96
Економія: -4,01 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (2)
50,37
Економія: -5,07 грн
45,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
51,19
Економія: -7,03 грн
44,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
52,62
Економія: -7,67 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 17
Всього: упаковка (2)
49,08
Економія: -4,81 грн
44,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
49,21
Економія: -4,26 грн
44,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
48,89
Економія: -5,04 грн
43,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
Всього: упаковка (2)
46,03
Економія: -2,19 грн
43,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (2)
50,07
Економія: -5,81 грн
44,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
Всього: упаковка (1)
47,68
Економія: -3,52 грн
44,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
47,50
Економія: -3,31 грн
44,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
Всього: упаковка (2)
49,26
Економія: -4,31 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г
Всього: упаковка (2)
50,93
Економія: -5,98 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (3)
50,28
Економія: -5,33 грн
44,95 грн