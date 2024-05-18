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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ SlimFit SafeSound Junior пара, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (179257) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (2)
49,53
Економія: -5,04 грн
44,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
49,72
Економія: -4,45 грн
45,27 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (1)
48,96
Економія: -4,01 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (2)
50,37
Економія: -5,07 грн
45,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
51,19
Економія: -5,69 грн
45,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
48,89
Економія: -3,94 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
49,21
Економія: -4,26 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
52,62
Економія: -7,67 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 17
Всього: упаковка (2)
49,08
Економія: -6,86 грн
42,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 44
Всього: упаковка (1)
51,27
Економія: -6,28 грн
44,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (2)
49,05
Економія: -5,55 грн
43,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
Всього: упаковка (1)
47,68
Економія: -3,52 грн
44,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
47,50
Економія: -3,31 грн
44,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Всього: упаковка (1)
44,97
Економія: -1,99 грн
42,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 36/1
Всього: упаковка (1)
51,73
Економія: -6,78 грн
44,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 5-З
Всього: упаковка (1)
47,02
Економія: -2,07 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Крилова, 38
Всього: упаковка (2)
54,07
Економія: -9,12 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Вознесенськ, вул. Київська, 9/2
Всього: упаковка (2)
51,33
Економія: -7,43 грн
43,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
Всього: упаковка (2)
46,03
Економія: -2,19 грн
43,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (2)
50,07
Економія: -6,05 грн
44,02 грн