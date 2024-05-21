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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ SafeSound For Her пара, №1 - Запоріжжя (158221) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
62,02
Економія: -3,24 грн
58,78 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (4)
71,00
Економія: -17,00 грн
54,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
62,03
Економія: -6,58 грн
55,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
64,03
Економія: -5,25 грн
58,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
66,43
Економія: -10,20 грн
56,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
61,37
Економія: -5,50 грн
55,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (3)
64,08
Економія: -8,65 грн
55,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
65,05
Економія: -5,27 грн
59,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (2)
61,87
Економія: -6,16 грн
55,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (2)
59,92
Економія: -4,40 грн
55,52 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
69,00
Економія: -15,00 грн
54,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
61,08
Економія: -4,30 грн
56,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
59,96
Економія: -4,09 грн
55,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (2)
61,83
Економія: -6,58 грн
55,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (2)
61,41
Економія: -3,63 грн
57,78 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
64,00
Економія: -10,00 грн
54,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
66,00
Економія: -10,17 грн
55,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (2)
60,27
Економія: -5,11 грн
55,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 15
Всього: упаковка (2)
58,14
Економія: -7,74 грн
50,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (2)
61,54
Економія: -4,76 грн
56,78 грн