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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ SafeSound For Her пара, №1 - Харків (158221) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
65,11
Економія: -9,97 грн
55,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
62,00
Економія: -6,53 грн
55,47 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (2)
61,38
Економія: -6,04 грн
55,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
65,17
Економія: -9,58 грн
55,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
62,60
Економія: -6,82 грн
55,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (2)
60,06
Економія: -4,54 грн
55,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (2)
62,38
Економія: -6,67 грн
55,71 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
69,00
Економія: -15,00 грн
54,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
60,38
Економія: -4,51 грн
55,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
60,92
Економія: -4,14 грн
56,78 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
61,49
Економія: -4,61 грн
56,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
Всього: упаковка (2)
64,26
Економія: -9,08 грн
55,18 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
61,20
Економія: -5,33 грн
55,87 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (4)
71,00
Економія: -17,00 грн
54,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
62,72
Економія: -3,94 грн
58,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
61,88
Економія: -3,10 грн
58,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
61,40
Економія: -5,95 грн
55,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
67,16
Економія: -10,93 грн
56,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (3)
66,27
Економія: -10,84 грн
55,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
63,73
Економія: -3,95 грн
59,78 грн