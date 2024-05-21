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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Sound Asleep пара, №1 - Запоріжжя (157960) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (4)
64,92
Економія: -6,83 грн
58,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
72,75
Економія: -14,58 грн
58,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
66,45
Економія: -4,62 грн
61,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
66,74
Економія: -8,08 грн
58,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
71,48
Економія: -3,75 грн
67,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
65,13
Економія: -6,91 грн
58,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
67,23
Економія: -5,50 грн
61,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
64,83
Економія: -4,10 грн
60,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
69,60
Економія: -10,69 грн
58,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
Всього: упаковка (2)
66,70
Економія: -8,52 грн
58,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
65,12
Економія: -6,75 грн
58,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
69,67
Економія: -11,40 грн
58,27 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
67,11
Економія: -8,67 грн
58,44 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
63,82
Економія: -5,50 грн
58,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
68,36
Економія: -5,53 грн
62,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
64,97
Економія: -6,47 грн
58,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (2)
65,01
Економія: -6,51 грн
58,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (2)
66,82
Економія: -3,99 грн
62,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (2)
62,97
Економія: -4,63 грн
58,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
70,06
Економія: -4,33 грн
65,73 грн