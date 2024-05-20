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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Sound Asleep пара, №1 - Одеса (157960) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (6)
63,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (3)
63,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (3)
60,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
60,80 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
71,41
Економія: -9,00 грн
62,41 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
60,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
60,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
60,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
60,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
60,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
68,13
Економія: -10,02 грн
58,11 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (3)
60,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (5)
60,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (5)
69,32
Економія: -11,21 грн
58,11 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (4)
60,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (1)
60,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (1)
60,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (2)
60,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
Всього: упаковка (2)
60,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
60,30 грн