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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Sound Asleep пара, №1 - Львів (157960) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
64,64
Економія: -6,64 грн
58,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
63,96
Економія: -5,34 грн
58,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (4)
65,67
Економія: -7,61 грн
58,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
70,36
Економія: -11,84 грн
58,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (4)
65,47
Економія: -7,10 грн
58,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (4)
69,35
Економія: -11,07 грн
58,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (4)
66,85
Економія: -8,31 грн
58,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
61,91
Економія: -3,33 грн
58,58 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
69,09
Економія: -5,07 грн
64,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
Всього: упаковка (2)
63,04
Економія: -4,70 грн
58,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (1)
65,12
Економія: -6,66 грн
58,46 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: упаковка (2)
65,94
Економія: -8,52 грн
57,42 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
65,93
Економія: -8,51 грн
57,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (3)
64,35
Економія: -6,37 грн
57,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 30
Всього: упаковка (2)
62,76
Економія: -4,86 грн
57,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 14/15
Всього: упаковка (1)
61,02
Економія: -3,02 грн
58,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підволочиськ, вул. Галицького, 74
Всього: упаковка (1)
70,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (1)
64,78
Економія: -6,77 грн
58,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гусятин, просп. Незалежності, 42-В
Всього: упаковка (1)
70,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 12
Всього: упаковка (2)
66,02
Економія: -7,52 грн
58,50 грн