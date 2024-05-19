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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Sound Asleep пара, №1 - Харків (157960) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
65,10
Економія: -6,80 грн
58,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (4)
64,49
Економія: -6,31 грн
58,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
69,48
Економія: -11,33 грн
58,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
70,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (5)
63,74
Економія: -5,56 грн
58,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (2)
76,32
Економія: -18,90 грн
57,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Краснодарська, 181-Б
Всього: упаковка (1)
70,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (3)
69,07
Економія: -10,53 грн
58,54 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 12-В
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
65,95
Економія: -7,33 грн
58,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (3)
62,72
Економія: -4,68 грн
58,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
Всього: упаковка (4)
66,81
Економія: -8,31 грн
58,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (2)
62,82
Економія: -4,36 грн
58,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (2)
65,74
Економія: -7,58 грн
58,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (2)
64,50
Економія: -6,34 грн
58,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Охтирська, 18
Всього: упаковка (1)
63,53
Економія: -5,32 грн
58,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Сумської артбригади, 13/2
Всього: упаковка (1)
70,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57
Всього: упаковка (1)
70,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гадяч, вул. Захисників України, 23-А
Всього: упаковка (1)
70,57 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (5)
65,42
Економія: -6,80 грн
58,62 грн