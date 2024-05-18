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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Sound Asleep пара, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (157960) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
65,16
Економія: -6,54 грн
58,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (3)
64,33
Економія: -5,71 грн
58,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
65,50
Економія: -6,88 грн
58,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
65,79
Економія: -7,17 грн
58,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (2)
63,77
Економія: -5,00 грн
58,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
69,37
Економія: -10,46 грн
58,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (6)
69,69
Економія: -11,42 грн
58,27 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (3)
64,65
Економія: -6,19 грн
58,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
64,90
Економія: -6,84 грн
58,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (3)
64,13
Економія: -5,76 грн
58,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (2)
67,10
Економія: -8,76 грн
58,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (23)
68,41
Економія: -9,87 грн
58,54 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (5)
65,42
Економія: -6,80 грн
58,62 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
Всього: упаковка (2)
65,07
Економія: -6,61 грн
58,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 2-Б
Всього: упаковка (1)
65,10
Економія: -6,64 грн
58,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (2)
70,17
Економія: -11,90 грн
58,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (1)
68,04
Економія: -10,05 грн
57,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (2)
63,12
Економія: -4,78 грн
58,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
63,32
Економія: -4,86 грн
58,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
64,56
Економія: -4,83 грн
59,73 грн