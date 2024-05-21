Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняВкладиші протишумовіБЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУЦіни в аптеках

БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Snore Blockers пара, №1 - Запоріжжя (156392) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
55,25 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
62,04
Економія: -9,96 грн
52,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
57,70
Економія: -6,07 грн
51,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3)
57,98
Економія: -3,04 грн
54,94 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (5)
61,14
Економія: -8,48 грн
52,66 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
58,72
Економія: -6,24 грн
52,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
60,82
Економія: -4,95 грн
55,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (2)
57,61
Економія: -3,64 грн
53,97 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
56,42
Економія: -3,92 грн
52,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (2)
56,64
Економія: -4,16 грн
52,48 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (2)
63,26
Економія: -9,71 грн
53,55 грн
Елітфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
69,00
Економія: -15,00 грн
54,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (2)
57,13
Економія: -5,12 грн
52,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
57,75
Економія: -5,98 грн
51,77 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (4)
57,77
Економія: -5,69 грн
52,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
62,38
Економія: -10,21 грн
52,17 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
59,53
Економія: -7,70 грн
51,83 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
57,55
Економія: -4,97 грн
52,58 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
59,28
Економія: -6,34 грн
52,94 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (3)
61,85
Економія: -5,00 грн
56,85 грн