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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Snore Blockers пара, №1 - Харків (156392) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
49,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шевченка, 161
Всього: упаковка (2)
66,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
51,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
53,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 127-А
Всього: упаковка (1)
52,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
56,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
49,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
49,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (3)
59,67
Економія: -6,96 грн
52,71 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (3)
47,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (1)
56,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
53,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ново-Баварський, 91
Всього: упаковка (1)
70,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (1)
54,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
53,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Всього: упаковка (1)
51,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 75-А
Всього: упаковка (2)
65,21
Економія: -6,85 грн
58,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
53,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 184
Всього: упаковка (2)
52,90 грн
Досвід довіра допомога
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274-Г
Всього: упаковка (1)
70,08 грн