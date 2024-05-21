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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Soft Foam Earplugs пара Ultra SafeSound, №1 - Запоріжжя (109657) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
55,84
Економія: -1,99 грн
53,85 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (4)
52,64
Економія: -4,35 грн
48,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
65,83
Економія: -17,11 грн
48,72 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
56,00
Економія: -10,00 грн
46,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
55,14
Економія: -6,42 грн
48,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
56,00
Економія: -10,00 грн
46,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (4)
52,70
Економія: -4,62 грн
48,08 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (4)
62,00
Економія: -16,00 грн
46,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
59,05
Економія: -13,14 грн
45,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
53,79
Економія: -7,98 грн
45,81 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
56,00
Економія: -10,00 грн
46,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (1)
53,00
Економія: -4,28 грн
48,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (1)
56,00
Економія: -10,00 грн
46,00 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
60,00
Економія: -14,00 грн
46,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (3)
56,96
Економія: -11,10 грн
45,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
51,66
Економія: -3,52 грн
48,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
51,79
Економія: -5,94 грн
45,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (3)
62,81
Економія: -14,09 грн
48,72 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
56,00
Економія: -10,00 грн
46,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
54,51
Економія: -3,51 грн
51,00 грн