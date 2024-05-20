Бинт марлевий медичний стерильний тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одеса (832922) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
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Відчинено Зачиняється о 21:00
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Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 33
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Одеса, просп. Добровольського, 73
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Лиманка, вул. Жемчужна, 1
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Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
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Южне, вул. Хіміків, 3-А
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Всього: упаковка (10)
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Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
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Миколаїв, вул. Крилова, 38
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
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Всього: упаковка (86)
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Миколаїв, пров. Корабелів, 2
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Всього: упаковка (5)
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Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
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Всього: упаковка (30)
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Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1