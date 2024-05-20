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Бинт марлевий медичний стерильний тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одеса (832922) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
16,83
Економія: -2,41 грн
14,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (41)
15,24
Економія: -1,74 грн
13,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (3)
16,66
Економія: -2,32 грн
14,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (14)
15,00
Економія: -1,56 грн
13,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
15,95
Економія: -2,07 грн
13,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (42)
14,89
Економія: -1,20 грн
13,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (5)
16,53
Економія: -1,81 грн
14,72 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
Всього: упаковка (12)
15,35
Економія: -1,58 грн
13,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Всього: упаковка (5)
16,43
Економія: -1,42 грн
15,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
16,76
Економія: -2,34 грн
14,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (10)
16,41
Економія: -0,97 грн
15,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Крилова, 38
Всього: упаковка (30)
16,90
Економія: -2,87 грн
14,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (9)
16,41
Економія: -1,56 грн
14,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
Всього: упаковка (4)
16,58
Економія: -1,28 грн
15,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (2)
16,88
Економія: -2,71 грн
14,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (86)
16,68
Економія: -2,39 грн
14,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
Всього: упаковка (5)
16,76
Економія: -1,46 грн
15,30 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
Всього: упаковка (13)
16,72
Економія: -1,42 грн
15,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
Всього: упаковка (30)
16,56
Економія: -2,01 грн
14,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
Всього: упаковка (4)
15,45
Економія: -1,32 грн
14,13 грн