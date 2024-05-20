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Бинт марлевий медичний стерильний тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львів (832922) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
16,51
Економія: -1,79 грн
14,72 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
14,07
Економія: -0,67 грн
13,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (44)
21,31
Економія: -2,45 грн
18,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (12)
17,25
Економія: -1,21 грн
16,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (9)
17,52
Економія: -2,38 грн
15,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
17,65
Економія: -1,97 грн
15,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (6)
15,52
Економія: -1,86 грн
13,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (9)
16,69
Економія: -0,94 грн
15,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (4)
15,27
Економія: -1,45 грн
13,82 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (5)
15,01
Економія: -1,32 грн
13,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (45)
15,45
Економія: -1,27 грн
14,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (4)
16,44
Економія: -1,58 грн
14,86 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 54
Всього: упаковка (35)
16,82
Економія: -1,75 грн
15,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (8)
16,07
Економія: -2,21 грн
13,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (21)
15,48
Економія: -1,37 грн
14,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (41)
15,47
Економія: -1,35 грн
14,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 27
Всього: упаковка (11)
15,45
Економія: -1,38 грн
14,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (5)
15,24
Економія: -1,07 грн
14,17 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (11)
14,98
Економія: -1,39 грн
13,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
Всього: упаковка (19)
14,74
Економія: -1,15 грн
13,59 грн