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Бинт марлевий медичний стерильний тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харків (832922) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (20)
14,89
Економія: -1,31 грн
13,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (6)
16,97
Економія: -1,82 грн
15,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
15,57
Економія: -1,44 грн
14,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (41)
15,04
Економія: -1,35 грн
13,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
Всього: упаковка (43)
16,76
Економія: -1,46 грн
15,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (42)
16,71
Економія: -2,16 грн
14,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (9)
15,47
Економія: -1,46 грн
14,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Всього: упаковка (1)
16,08
Економія: -2,52 грн
13,56 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (21)
16,64
Економія: -2,03 грн
14,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (8)
20,56
Економія: -2,34 грн
18,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (13)
14,85
Економія: -1,16 грн
13,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (3)
15,13
Економія: -1,17 грн
13,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Всього: упаковка (19)
20,50
Економія: -2,23 грн
18,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
Всього: упаковка (41)
13,45
Економія: -0,99 грн
12,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (7)
20,62
Економія: -1,56 грн
19,06 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (19)
20,47
Економія: -3,14 грн
17,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (4)
16,50
Економія: -2,67 грн
13,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Всього: упаковка (14)
20,47
Економія: -3,20 грн
17,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (4)
21,07
Економія: -2,25 грн
18,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
Всього: упаковка (6)
21,24
Економія: -2,70 грн
18,54 грн