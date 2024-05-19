Бинт марлевий медичний стерильний тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харків (832922) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Харків, вул. Лісопарківська, 2
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Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
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Всього: упаковка (43)
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Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
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Харків, шосе Салтівське, 145
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
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Харків, просп. Олександрівський, 87
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Богодухів, пл. Незалежності, 18
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Первомайський, м-н 1/2, 48
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Всього: упаковка (13)
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Охтирка, пров. Харківський, 3
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Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
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Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (41)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
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Полтава, вул. Соборності, 64-Е
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д