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Бинт марлевий медичний стерильний тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (832922) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (7)
19,95
Економія: -2,17 грн
17,78 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (29)
20,39
Економія: -2,26 грн
18,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (4)
19,20
Економія: -1,84 грн
17,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (40)
15,49
Економія: -1,41 грн
14,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (4)
19,29
Економія: -2,07 грн
17,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (11)
15,04
Економія: -1,68 грн
13,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (5)
17,54
Економія: -1,23 грн
16,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (13)
16,59
Економія: -2,53 грн
14,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (14)
19,04
Економія: -1,13 грн
17,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (20)
15,50
Економія: -1,68 грн
13,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (14)
18,84
Економія: -1,85 грн
16,99 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (9)
20,58
Економія: -2,65 грн
17,93 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (26)
15,55
Економія: -1,54 грн
14,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (20)
15,33
Економія: -1,75 грн
13,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 2-Б
Всього: упаковка (46)
15,29
Економія: -1,60 грн
13,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
Всього: упаковка (14)
15,21
Економія: -1,34 грн
13,87 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (4)
16,20
Економія: -1,43 грн
14,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (16)
15,06
Економія: -1,76 грн
13,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (23)
15,02
Економія: -1,19 грн
13,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (7)
15,53
Економія: -1,71 грн
13,82 грн