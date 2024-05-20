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Бинт марлевий медичний стерильний тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (832898) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (35)
7,67
Економія: -0,88 грн
6,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (17)
7,55
Економія: -0,79 грн
6,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (2)
8,14
Економія: -0,71 грн
7,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (41)
7,50
Економія: -0,61 грн
6,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
Всього: упаковка (20)
7,72
Економія: -0,64 грн
7,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
7,43
Економія: -0,85 грн
6,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
8,55
Економія: -1,54 грн
7,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (35)
7,61
Економія: -0,85 грн
6,76 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
Всього: упаковка (10)
7,76
Економія: -0,81 грн
6,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Всього: упаковка (7)
8,26
Економія: -0,72 грн
7,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: упаковка (17)
8,46
Економія: -0,74 грн
7,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (47)
8,25
Економія: -0,49 грн
7,76 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (27)
7,83
Економія: -1,21 грн
6,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (15)
7,74
Економія: -1,12 грн
6,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
Всього: упаковка (14)
8,34
Економія: -0,65 грн
7,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (2)
8,49
Економія: -1,36 грн
7,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (62)
8,39
Економія: -1,21 грн
7,18 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
Всього: упаковка (1)
7,88
Економія: -0,90 грн
6,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
Всього: упаковка (2)
8,33
Економія: -1,02 грн
7,31 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
Всього: упаковка (1)
8,25
Економія: -0,94 грн
7,31 грн