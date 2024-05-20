Бинт марлевий медичний стерильний тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (832898) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Всього: упаковка (35)
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Одеса, вул. Степова, 28
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Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
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Всього: упаковка (41)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 33
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
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Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
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Одеса, вул. Паустовського, 6
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
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Всього: упаковка (7)
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Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Аптека копійка
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Всього: упаковка (47)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Фармакопійка
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Всього: упаковка (27)
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Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (62)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Медпрепарати
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
Медпрепарати
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2