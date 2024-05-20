Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБинт марлевий медичний стерильний тм BigQЦіни в аптеках

Бинт марлевий медичний стерильний тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львів (832898) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (15)
7,69
Економія: -0,84 грн
6,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (25)
11,37
Економія: -1,32 грн
10,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (31)
8,73
Економія: -0,62 грн
8,11 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (21)
8,15
Економія: -0,89 грн
7,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
8,43
Економія: -1,47 грн
6,96 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (5)
8,33
Економія: -1,35 грн
6,98 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
7,64
Економія: -0,75 грн
6,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (7)
8,49
Економія: -1,26 грн
7,23 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (8)
7,34
Економія: -0,42 грн
6,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
7,81
Економія: -0,59 грн
7,22 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (34)
7,54
Економія: -0,63 грн
6,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (11)
7,87
Економія: -0,76 грн
7,11 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (2)
7,75
Економія: -0,69 грн
7,06 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 54
Всього: упаковка (19)
8,76
Економія: -0,91 грн
7,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (28)
8,06
Економія: -1,11 грн
6,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (6)
7,59
Економія: -0,74 грн
6,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (15)
8,17
Економія: -0,72 грн
7,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (20)
7,78
Економія: -0,58 грн
7,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 27
Всього: упаковка (10)
7,75
Економія: -0,71 грн
7,04 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (9)
7,73
Економія: -0,55 грн
7,18 грн