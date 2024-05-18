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Бинт марлевий медичний стерильний тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (832898) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
8,53
Економія: -1,59 грн
6,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
7,56
Економія: -1,06 грн
6,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (3)
10,46
Економія: -1,05 грн
9,41 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (15)
7,65
Економія: -0,85 грн
6,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (34)
11,48
Економія: -1,83 грн
9,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (35)
7,79
Економія: -0,72 грн
7,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (5)
7,12
Економія: -0,62 грн
6,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (14)
7,79
Економія: -0,65 грн
7,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (14)
7,48
Економія: -1,02 грн
6,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (16)
7,55
Економія: -0,85 грн
6,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (16)
10,40
Економія: -1,14 грн
9,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (17)
10,38
Економія: -1,12 грн
9,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (3)
10,43
Економія: -1,17 грн
9,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (12)
11,29
Економія: -1,52 грн
9,77 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (2)
10,97
Економія: -1,42 грн
9,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (1)
11,31
Економія: -1,54 грн
9,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
Всього: упаковка (7)
7,96
Економія: -1,07 грн
6,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 33
Всього: упаковка (1)
8,34
Економія: -1,21 грн
7,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: упаковка (1)
7,50
Економія: -0,61 грн
6,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
Всього: упаковка (43)
9,62
Економія: -1,01 грн
8,61 грн