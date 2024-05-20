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Бинт марлевий медичний стерильний тм TIDY 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львів (829603) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (56)
18,16
Економія: -1,66 грн
16,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (63)
17,86
Економія: -1,36 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (28)
17,79
Економія: -4,34 грн
13,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (15)
17,98
Економія: -1,48 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (51)
17,67
Економія: -4,23 грн
13,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (125)
17,78
Економія: -1,28 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (61)
17,75
Економія: -1,25 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (34)
18,14
Економія: -1,64 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (53)
17,56
Економія: -4,13 грн
13,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (38)
17,98
Економія: -1,48 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (66)
18,04
Економія: -4,62 грн
13,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (49)
17,71
Економія: -1,21 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (87)
18,15
Економія: -1,65 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (107)
17,70
Економія: -4,27 грн
13,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (54)
18,16
Економія: -1,66 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (42)
17,85
Економія: -1,35 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (57)
18,04
Економія: -1,54 грн
16,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (32)
18,04
Економія: -4,62 грн
13,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (40)
17,81
Економія: -1,31 грн
16,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (74)
17,51
Економія: -1,01 грн
16,50 грн