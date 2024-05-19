Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБинт марлевий медичний стерильний тм TIDYЦіни в аптеках

Бинт марлевий медичний стерильний тм TIDY 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харків (829603) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (67)
17,61
Економія: -1,11 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (27)
17,80
Економія: -1,30 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (85)
17,77
Економія: -1,27 грн
16,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (84)
17,53
Економія: -1,03 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (96)
17,82
Економія: -1,32 грн
16,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (73)
17,88
Економія: -1,38 грн
16,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (20)
17,76
Економія: -1,26 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (72)
17,52
Економія: -1,02 грн
16,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (14)
18,14
Економія: -1,64 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (69)
17,75
Економія: -1,25 грн
16,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (56)
17,74
Економія: -1,24 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (20)
17,86
Економія: -1,36 грн
16,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (18)
17,81
Економія: -1,31 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (45)
17,61
Економія: -1,11 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (51)
17,79
Економія: -1,29 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (62)
18,09
Економія: -1,59 грн
16,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (13)
17,89
Економія: -1,39 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (82)
17,99
Економія: -1,49 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (27)
17,52
Економія: -1,02 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (17)
18,14
Економія: -1,64 грн
16,50 грн