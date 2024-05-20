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Бинт марлевий медичний стерильний тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (829594) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (38)
11,61
Економія: -0,93 грн
10,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (39)
11,67
Економія: -0,99 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (39)
11,66
Економія: -0,98 грн
10,68 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (68)
11,60
Економія: -0,92 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (12)
11,49
Економія: -0,81 грн
10,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (26)
11,64
Економія: -0,96 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (58)
11,75
Економія: -1,07 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (10)
11,65
Економія: -0,97 грн
10,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (11)
11,64
Економія: -0,96 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (11)
11,64
Економія: -0,96 грн
10,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (17)
11,72
Економія: -1,04 грн
10,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (14)
11,51
Економія: -0,83 грн
10,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (15)
11,40
Економія: -0,72 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (16)
11,75
Економія: -1,07 грн
10,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (37)
11,48
Економія: -0,80 грн
10,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (86)
11,53
Економія: -0,85 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (31)
11,54
Економія: -0,86 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (25)
11,54
Економія: -0,86 грн
10,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (23)
11,47
Економія: -0,79 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (98)
11,73
Економія: -1,05 грн
10,68 грн