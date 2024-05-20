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Бинт марлевий медичний стерильний тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львів (829594) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (11)
11,75
Економія: -1,07 грн
10,68 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (23)
11,55
Економія: -4,14 грн
7,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (11)
11,51
Економія: -0,83 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (33)
11,43
Економія: -0,75 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (44)
11,50
Економія: -0,82 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (21)
11,49
Економія: -0,81 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (29)
11,74
Економія: -1,06 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (25)
11,37
Економія: -3,95 грн
7,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (52)
11,64
Економія: -0,96 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (21)
11,67
Економія: -4,23 грн
7,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (20)
11,46
Економія: -0,78 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (25)
11,74
Економія: -1,06 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (35)
11,45
Економія: -4,00 грн
7,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (21)
11,75
Економія: -1,07 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (28)
11,55
Економія: -0,87 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (37)
11,68
Економія: -1,00 грн
10,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (11)
11,67
Економія: -4,23 грн
7,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (11)
11,52
Економія: -0,84 грн
10,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (35)
11,33
Економія: -0,65 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (23)
11,74
Економія: -1,06 грн
10,68 грн