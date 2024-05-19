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Бинт марлевий медичний стерильний тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харків (829594) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (20)
11,39
Економія: -0,71 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (57)
11,51
Економія: -0,83 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (31)
11,50
Економія: -0,82 грн
10,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (23)
11,34
Економія: -0,66 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (57)
11,53
Економія: -0,85 грн
10,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (82)
11,57
Економія: -0,89 грн
10,68 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (21)
11,49
Економія: -0,81 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (13)
11,34
Економія: -0,66 грн
10,68 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (21)
11,74
Економія: -1,06 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (27)
11,48
Економія: -0,80 грн
10,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (14)
11,48
Економія: -0,80 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (31)
11,56
Економія: -0,88 грн
10,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (27)
11,52
Економія: -0,84 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (30)
11,40
Економія: -0,72 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (15)
11,51
Економія: -0,83 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (40)
11,71
Економія: -1,03 грн
10,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (37)
11,57
Економія: -0,89 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (51)
11,64
Економія: -0,96 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (34)
11,33
Економія: -0,65 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (40)
11,74
Економія: -1,06 грн
10,68 грн