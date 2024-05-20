Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙЦіни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львів (295750) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
17,99 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
17,99 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (20)
17,99 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (39)
17,99 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (40)
17,99 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (20)
17,99 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (40)
17,99 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (38)
17,99 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (29)
17,99 грн
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (20)
17,99 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (27)
17,99 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (7)
17,99 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 68-А
Всього: упаковка (36)
17,99 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (13)
17,99 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Кульпарківська, 172
Всього: упаковка (11)
17,99 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
Всього: упаковка (38)
17,99 грн
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 25-А
Всього: упаковка (9)
17,99 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Патона, 2/4-А
Всього: упаковка (40)
17,99 грн
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (20)
17,99 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Вашингтона, 7-А
Всього: упаковка (19)
17,99 грн