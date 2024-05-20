БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львів (295750) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
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Львів, вул. Шпитальна, 9
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Всього: упаковка (39)
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Всього: упаковка (40)
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Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Аптека бам
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Львів, пл. Липнева, 10
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Львів, вул. Васильківського, 1
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
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Львів, вул. Героїв УПА, 73
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
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Львів, вул. Перфецького, 1
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Львів, вул. Мазепи, 12
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Львів, вул. Широка, 68-А
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Львів, вул. Навроцького, 23
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Всього: упаковка (11)
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Львів, вул. Кульпарківська, 172
Аптека бам
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Всього: упаковка (38)
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Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
Ощад аптека
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Всього: упаковка (9)
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Львів, вул. Мазепи, 25-А
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Всього: упаковка (40)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Патона, 2/4-А
Ощад аптека
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
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Всього: упаковка (19)
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Львів, вул. Вашингтона, 7-А