БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харків (295750) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 55 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
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Харків, просп. Героїв Харкова, 195
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Харків, просп. Науки, 38
Аптека24
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Всього: упаковка (40)
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
Аптека нц
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Харків, просп. Ландау Льва, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (40)
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Харків, вул. Золочівська, 19
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Всього: упаковка (38)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Класна аптека
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Харків, пров. Донецький, 18
Аптека
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Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Класна аптека
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Всього: упаковка (21)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Астарта
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Аптека
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Всього: упаковка (28)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Астарта
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
Милосердя
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195