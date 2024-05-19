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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харків (295750) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (11)
17,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (30)
17,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (37)
17,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (9)
14,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (20)
17,99 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (17)
14,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (31)
17,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (34)
17,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (30)
17,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (40)
17,99 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Всього: упаковка (5)
13,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (40)
17,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (38)
17,99 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (4)
13,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Всього: упаковка (14)
12,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (21)
11,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Всього: упаковка (24)
11,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (28)
25,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
Всього: упаковка (12)
13,00 грн
Милосердя
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (3)
13,00 грн