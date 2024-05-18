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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (295750) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (5)
17,99 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (12)
17,99 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (5)
13,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (5)
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (22)
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (29)
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (19)
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (20)
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (27)
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Всього: упаковка (39)
17,99 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (11)
14,00
Економія: -4,00 грн
10,00 грн
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (26)
17,99 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (19)
14,00
Економія: -4,00 грн
10,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (6)
14,00
Економія: -4,00 грн
10,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (6)
14,00
Економія: -4,00 грн
10,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
Всього: упаковка (20)
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (10)
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (20)
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
17,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Всього: упаковка (28)
17,99 грн