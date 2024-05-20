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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (295749) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (10)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (24)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (5)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (45)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (6)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (19)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (7)
10,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16
Всього: упаковка (7)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (3)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (23)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (4)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
Всього: упаковка (8)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (57)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (35)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Всього: упаковка (6)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 123
Всього: упаковка (13)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (17)
10,99 грн
Любимая аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (27)
7,80 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Всього: упаковка (3)
9,90 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (39)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
Всього: упаковка (16)
10,99 грн