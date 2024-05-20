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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львів (295749) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (11)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (5)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (38)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (7)
10,99 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (20)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (89)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (40)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (5)
10,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (14)
4,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (9)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
Всього: упаковка (6)
10,99 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (20)
10,99 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (20)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (20)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 68-А
Всього: упаковка (34)
10,99 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 102
Всього: упаковка (20)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Липинського, 60
Всього: упаковка (20)
10,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (27)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Кульпарківська, 172
Всього: упаковка (7)
10,99 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
Всього: упаковка (18)
10,99 грн