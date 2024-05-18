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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (295749) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (37)
10,99 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (3)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (6)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (27)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (26)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (20)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (2)
10,99 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (140)
5,82
Економія: -0,32 грн
5,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (27)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
Всього: упаковка (23)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Всього: упаковка (20)
10,99 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (9)
8,00
Економія: -3,00 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Всього: упаковка (10)
8,00
Економія: -3,00 грн
5,00 грн
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (28)
10,99 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (11)
8,00
Економія: -3,00 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (10)
8,00
Економія: -3,00 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (2)
8,00
Економія: -3,00 грн
5,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (4)
10,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
10,99 грн