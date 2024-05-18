БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (295749) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека бам
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Всього: упаковка (37)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Ощад аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Подорожник
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Всього: упаковка (27)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Подорожник
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Всього: упаковка (26)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Нє болєй
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Всього: упаковка (140)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Подорожник
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Всього: упаковка (27)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Подорожник
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Всього: упаковка (23)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Народна аптека
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Народна аптека
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Народна аптека
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Народна аптека
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34