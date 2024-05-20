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Бинт марлевий медичний нестерильний тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львів (832894) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (14)
8,98
Економія: -0,98 грн
8,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (7)
8,89
Економія: -1,31 грн
7,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (44)
8,99
Економія: -1,04 грн
7,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (19)
8,42
Економія: -0,60 грн
7,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (12)
8,14
Економія: -0,90 грн
7,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (15)
9,20
Економія: -1,00 грн
8,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
9,76
Економія: -1,16 грн
8,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (29)
9,40
Економія: -1,65 грн
7,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (18)
8,74
Економія: -1,08 грн
7,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (46)
8,98
Економія: -1,46 грн
7,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (25)
7,87
Економія: -0,56 грн
7,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (14)
8,70
Економія: -0,85 грн
7,85 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (17)
8,68
Економія: -0,53 грн
8,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (27)
8,68
Економія: -0,49 грн
8,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (6)
9,82
Економія: -0,75 грн
9,07 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (36)
8,93
Економія: -0,82 грн
8,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (17)
8,69
Економія: -0,72 грн
7,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (5)
9,09
Економія: -0,81 грн
8,28 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 54
Всього: упаковка (16)
9,08
Економія: -0,95 грн
8,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (34)
8,70
Економія: -1,21 грн
7,49 грн